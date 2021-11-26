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ГБР планирует допросить Ермака о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

Пятница, 26 ноября 2021, 00:28
Андрей Ермак, фото Офиса президента

Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса президента Андрея Ермака относительно подготовки спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и ее срыву.

Источник: исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на владу" ("Право на власть") на канале "1+1" в ночь на 26 ноября

Прямая речь Сухачева: "На сегодняшний день ни одного факта и доказательства (что Ермак виновен в срыве спецоперации – ред.) следствие не получило...

Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов.

В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично – или мы (сообщим), если будет такой запрос".

Детали: По поводу вероятности допроса президента и.о. главы ГБР сказал, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, так что "если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского.

Напомним: Еще 3 марта 2021 года Алексей Сухачев на вопрос, когда Андрей Ермак будет допрошен о срыве спецоперации в отношении вагнеровцев, уверял, что "дело активно расследуют" и соответствующих людей допрашивают.

Предыстория:

  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.
  • В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".
  • Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

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Алена Рощенко, УП
Темы: Андрей ЕрмакВагнерГБР
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