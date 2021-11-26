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Головні новини четверга і ночі: обшуки у справі Шефіра, вибух на шахті в Росії

П'ятниця, 26 листопада 2021, 07:00
Головні новини четверга і ночі: обшуки у справі Шефіра, вибух на шахті в Росії
ALEXANDER PATRIN/AFP via Getty Images

52 людини загинули на шахті в Росії; поліція прийшла з обшуком до депутата "ЄС" у справі про замах на Сергія Шефіра – актуальні новини 25 листопада.

Про вибух на шахті в Росії

46 гірників та шість рятувальників загинули на шахті "Листвяжна" в Кемеровській області  Росії.

Там стався вибух  в одному з вентиляційних штреків. Повідомлялося, що причиною НП на шахті стало займання вугільного пилу.

Дим вентиляції поширився по всій шахті. На момент задимлення у шахті перебували щонайменше 285 людей.

Про обшуки у депутата

Партія "Європейська солідарність" повідомила, що зранку 24 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до депутата Івано-Франківської облради Сергія Волошина у справі про замах на Сергія Шефіра.

Сам Волошин поцікавився, чи є підставою для обшуку те, що він є власником зброї калібру 7.62, адже "в Україні таких є десятки або й сотні тисяч". Обшуки відбулися у будинку Волошина у місті Яремче, а також у будинку його батьків. 

В Офісі генпрокурора пояснили, що обшуки проводяться у всіх, хто відстрілював із мисливської зброї патрони, аналогічні до використаних при замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія, вже проведено близько 100 обшуків.

Про інші важливі новини

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував, що посадові особи можуть використовувати відомчу авіацію відповідно до звичайних протоколів.

Українські органи влади визнали недійсними закордонні паспорти п'ятьох колишніх розвідників, які брали участь у підготовці спецоперації із затримання "вагнерівців". Після перевірки записи про недійсність нібито анулювали, але як так сталося – пояснити не змогли.

Державне бюро розслідувань планує днями допитати голову Офісу президента Андрія Єрмака щодо підготовки спецоперації з затримання "вагнерівців" та її зриву. 

Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA).

Європейська комісія виступила із рекомендацією змінити термін дії COVID-сертифікатів до 9 місяців для поїздок в країни ЄС. Після цього терміну необхідна буде бустерна доза вакцини.

Громадяни третіх країн з 1 березня не зможуть приїхати в ЄС з туристичною метою, якщо вони не вакциновані від COVID-19 або не мають підтвердження одужання.

Представники команди президента Володимира Зеленського прийдуть в ефір телеканалу "1+1", який пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським, тоді як напередодні партія "Слуга народу" вирішила ігнорувати ефіри на каналах олігарха Ріната Ахметова. 

В ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Росії у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.

Українська правда
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