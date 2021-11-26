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Главные новости четверга и ночи: обыски по делу Шефира, взрыв на шахте в России

Пятница, 26 ноября 2021, 08:00
ALEXANDER PATRIN/AFP via Getty Images

52 человека погибли на шахте в России; полиция пришла с обыском к депутату "ЕС" по делу о покушении на Сергея Шефира – актуальные новости 25 ноября.

О взрыве на шахте в России

46 горняков и шесть спасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России.

Там произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. Сообщалось, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли.

Дым вентиляции распространился по всей шахте. На момент задымления в шахте находились не менее 285 человек.

Об обысках у депутата

Партия "Европейская солидарность" сообщила, что утром 24 ноября правоохранители пришли с обысками к депутату Ивано-Франковского облсовета Сергею Волошину по делу о покушении на Сергея Шефира.

Сам Волошин поинтересовался, является ли основанием для обыска то, что он владелец оружия калибра 7.62, ведь "в Украине таких есть десятки или сотни тысяч".

Обыски прошли в доме Волошина в городе Яремче, а также в доме его родителей.

В Офисе генпрокурора пояснили, что обыски проводятся у всех, кто отстреливал из охотничьего оружия патроны, аналогичные к использованным при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя, уже проведено порядка 100 обысков.

О других важных новостях

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал, что должностные лица могут использовать ведомственную авиацию в соответствии с обычными протоколами.

Украинские органы власти признали недействительными загранпаспорта пяти бывших разведчиков, принимавших участие в подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев". После проверки записи о недействительности якобы аннулировали, но как это произошло – объяснить не смогли.

Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса президента Андрея Ермака о подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и ее срыву.

Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA).

Европейская комиссия выступила с рекомендацией изменить срок действия сертификатов COVID до 9 месяцев для поездок в страны ЕС. После этого срока необходима бустерная доза вакцины.

Граждане третьих стран с 1 марта не смогут приехать в ЕС в туристических целях, если они не вакцинированы от COVID-19 или не имеют подтверждения выздоровления.

Представители команды президента Владимира Зеленского придут в эфир телеканала "1+1", который связывают с олигархом Игорем Коломойским, тогда как накануне партия "Слуга народа" решила игнорировать эфиры на каналах олигарха Рината Ахметова.

В принятом коалиционном соглашении немецких социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов кардинально изменилась риторика по отношению к России по сравнению с текстом соглашения правительства Ангелы Меркель в 2017 году.

Украинская правда
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