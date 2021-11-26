Главные новости четверга и ночи: обыски по делу Шефира, взрыв на шахте в России

52 человека погибли на шахте в России; полиция пришла с обыском к депутату "ЕС" по делу о покушении на Сергея Шефира – актуальные новости 25 ноября.

О взрыве на шахте в России

46 горняков и шесть спасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России.

Там произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. Сообщалось, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли.

Дым вентиляции распространился по всей шахте. На момент задымления в шахте находились не менее 285 человек.

Об обысках у депутата

Партия "Европейская солидарность" сообщила, что утром 24 ноября правоохранители пришли с обысками к депутату Ивано-Франковского облсовета Сергею Волошину по делу о покушении на Сергея Шефира.

Сам Волошин поинтересовался, является ли основанием для обыска то, что он владелец оружия калибра 7.62, ведь "в Украине таких есть десятки или сотни тысяч".

Обыски прошли в доме Волошина в городе Яремче, а также в доме его родителей.

В Офисе генпрокурора пояснили, что обыски проводятся у всех, кто отстреливал из охотничьего оружия патроны, аналогичные к использованным при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя, уже проведено порядка 100 обысков.

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