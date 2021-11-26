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"Переламали": Зеленський призначив двох суддів КС

П'ятниця, 26 листопада 2021, 11:18
Переламали: Зеленський призначив двох суддів КС
Фото пресслужби КС

Президент Володимир Зеленський призначив двох суддів Конституційного суду за квотою президента., хоча вакантних посад за законом не було.

Джерело: Зеленський під час "пресмарафону", що розпочався у коворкінгу "Creative States" на Печерську в Києві

Пряма мова: "Ми почали реформу очищення судів. Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом. До речі, я призначив двох. Все-таки, ми перемогли цей момент, ми його переламали. 

Двох нових суддів від президента до Конституційного Суду з семи, що обрали, двох я призначив вчора. Не знаю, чи було опубліковано указ".

Деталі: Указ на сайті президента указ про суддів КС поки не опубліковано. 

Імен нових суддів КС Зеленський не назвав (згодом з’явилися укази про призначення Оксани Грищук та Олександра Петришина суддями КС). 

Вочевидь, вони займуть місця Олександра Тупицького й Олександра Касмініна, хоча Верховний Суд визнав незаконним їх звільнення, тож вакансії вважати вільними не можна.

Цьому передувало: Верховний Суд влітку визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Низка громадських організацій закликали президента поки не проводити конкурс на посади суддів Конституційного суду України за квотою глави держави, тоді як Зеленський дав старт цьому конкурсу 17 серпня. 

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. 
  • У травні Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував дві заяви про забезпечення позову до Конституційного суду та заступника голови КСУ Сергія Головатого від імені Олександра Тупицького та Олександра Касмініна: ті спробували повернути посади і зарплату суддів.

Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКСТупицький
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