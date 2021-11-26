"Переламали": Зеленський призначив двох суддів КС

Президент Володимир Зеленський призначив двох суддів Конституційного суду за квотою президента., хоча вакантних посад за законом не було.

Джерело: Зеленський під час "пресмарафону", що розпочався у коворкінгу "Creative States" на Печерську в Києві

Пряма мова: "Ми почали реформу очищення судів. Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом. До речі, я призначив двох. Все-таки, ми перемогли цей момент, ми його переламали.

Двох нових суддів від президента до Конституційного Суду з семи, що обрали, двох я призначив вчора. Не знаю, чи було опубліковано указ".

Деталі: Указ на сайті президента указ про суддів КС поки не опубліковано.

Імен нових суддів КС Зеленський не назвав (згодом з’явилися укази про призначення Оксани Грищук та Олександра Петришина суддями КС).

Вочевидь, вони займуть місця Олександра Тупицького й Олександра Касмініна, хоча Верховний Суд визнав незаконним їх звільнення, тож вакансії вважати вільними не можна.

Цьому передувало: Верховний Суд влітку визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Низка громадських організацій закликали президента поки не проводити конкурс на посади суддів Конституційного суду України за квотою глави держави, тоді як Зеленський дав старт цьому конкурсу 17 серпня.

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