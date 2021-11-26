"Переломали": Зеленский назначил двух судей КС

Президент Владимир Зеленский назначил двух судей Конституционного суда по квоте президента, хотя вакантных должностей по закону не было.

Источник: Зеленский во время "пресс-марафона", который начался в коворкинге "Creative States" на Печерске в Киеве

Прямая речь: "Мы начали реформу очищения судов. Вы видели, какой кризис был с Конституционным судом. Кстати, я назначил двоих. Все-таки мы победили этот момент, мы его переломили.

Двух новых судей от президента в Конституционный Суд из семи избранных двоих я назначил вчера. Не знаю, был ли опубликован указ".

Детали: Указ на сайте президента указ о судьях КС пока не опубликован.

Имен новых судей КС Зеленский не назвал (позже появились указы о назначении Оксаны Грищук и Александра Петришина судьями КС).

Очевидно, они займут места Александра Тупицкого и Александра Касминина, хотя Верховный Суд признал незаконным их увольнение, так что вакансии считать свободными нельзя.

Этому предшествовало: Верховный Суд летом признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда

Ряд общественных организаций призывали президента пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.

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