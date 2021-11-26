"Переломали": Зеленский назначил двух судей КС
Президент Владимир Зеленский назначил двух судей Конституционного суда по квоте президента, хотя вакантных должностей по закону не было.
Источник: Зеленский во время "пресс-марафона", который начался в коворкинге "Creative States" на Печерске в Киеве
Прямая речь: "Мы начали реформу очищения судов. Вы видели, какой кризис был с Конституционным судом. Кстати, я назначил двоих. Все-таки мы победили этот момент, мы его переломили.
Двух новых судей от президента в Конституционный Суд из семи избранных двоих я назначил вчера. Не знаю, был ли опубликован указ".
Детали: Указ на сайте президента указ о судьях КС пока не опубликован.
Имен новых судей КС Зеленский не назвал (позже появились указы о назначении Оксаны Грищук и Александра Петришина судьями КС).
Очевидно, они займут места Александра Тупицкого и Александра Касминина, хотя Верховный Суд признал незаконным их увольнение, так что вакансии считать свободными нельзя.
Этому предшествовало: Верховный Суд летом признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда
Ряд общественных организаций призывали президента пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.
Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
- В мае Окружной административный суд Киева зарегистрировал два заявления об обеспечении иска к Конституционному суду и заместителю главы КС Сергею Головатому от имени Александра Тупицкого и Александра Касминина: те попытались вернуть должности и зарплату судей.