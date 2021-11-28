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Генсек НАТО назвав незрозумілою й невиправданою концентрацію військ РФ біля України

Неділя, 28 листопада 2021, 23:19
Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав незрозумілим та невиправданим нарощування військової сили РФ поблизу кордону з Україною.

Джерело: Столтенберг на пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та прем'єрміністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем у Ризі, повідомляє сайт НАТО

Пряма мова: "Ми також обговорили незрозуміле та невиправдане нарощування російської військової сили поблизу України.

Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації".

Деталі: За словами Столтенберга, НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співробітництва у протидії викликам на кордоні з Білоруссю, а також в Україні та навколо неї.

"НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників. І ми продовжимо надавати нашому партнеру Україні політичну та практичну підтримку. І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України та Грузії тут, у Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО цього тижня", - додав генсек НАТО.

Що передувало: 27 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не вважає блефом концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів. 
  • 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
  • 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю 21 листопада виданню Military Times, у якому заявив, що Росія планує захопити південні й східні області України наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Наступ буде вестися з території Білорусі, окупованого Криму та зі сходу.
  • У російській раді безпеки відповіли, що всі звинувачення Росії в підготовці до наступу використовують як прикриття для майбутньої української збройного наступ. Цю ж тезу наступного дня повторив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Українська правда
Теми: НАТОРосіякордон


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