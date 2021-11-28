Генсек НАТО назвав незрозумілою й невиправданою концентрацію військ РФ біля України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав незрозумілим та невиправданим нарощування військової сили РФ поблизу кордону з Україною.

Джерело: Столтенберг на пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та прем'єрміністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем у Ризі, повідомляє сайт НАТО

Пряма мова: "Ми також обговорили незрозуміле та невиправдане нарощування російської військової сили поблизу України.

Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації".

Деталі: За словами Столтенберга, НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співробітництва у протидії викликам на кордоні з Білоруссю, а також в Україні та навколо неї.

"НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників. І ми продовжимо надавати нашому партнеру Україні політичну та практичну підтримку. І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України та Грузії тут, у Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО цього тижня", - додав генсек НАТО.

Що передувало: 27 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не вважає блефом концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

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