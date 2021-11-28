Генсек НАТО назвал необъяснимой и неоправданной концентрацию войск РФ возле Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал необъяснимым и неоправданным наращивание военной мощи РФ вблизи границы с Украиной.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге, сообщает сайт НАТО

Прямая речь: "Мы также обсудили необъяснимое и неоправданное наращивание российской военной мощи вблизи Украины.

Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации".

Детали: По словам Столтенберга, НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам на границе с Беларусью, а также в Украине и вокруг нее.

"НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку. И мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии здесь, в Риге, на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе", - добавил генсек НАТО.

Что предшествовало: 27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает блефом концентрацию российских войск на границе с Украиной.

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