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Генсек НАТО назвал необъяснимой и неоправданной концентрацию войск РФ возле Украины

Воскресенье, 28 ноября 2021, 22:19
Генсек НАТО назвал необъяснимой и неоправданной концентрацию войск РФ возле Украины
Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал необъяснимым и неоправданным наращивание военной мощи РФ вблизи границы с Украиной.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге, сообщает сайт НАТО

Прямая речь: "Мы также обсудили необъяснимое и неоправданное наращивание российской военной мощи вблизи Украины.

Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации".

Детали: По словам Столтенберга, НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам на границе с Беларусью, а также в Украине и вокруг нее.

"НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку. И мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии здесь, в Риге, на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе", - добавил генсек НАТО.

Что предшествовало: 27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает блефом концентрацию российских войск на границе с Украиной.

Предыстория: 

  • Два американских издания сообщили о переброске российских войск на украинскую границу: The Washington Post 31 октября написали о сосредоточении войск, а Politico опубликовали спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ.
  • 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США предупредили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
  • 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение опубликовали в New York Times.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью 21 ноября изданию Military Times, в котором заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января – начале февраля 2022 года. Наступление будет вестись с территории Беларуси, оккупированного Крыма и с востока.
  • В российском Совбезе ответили, что все обвинения России в подготовке к наступлению используют как прикрытие для будущего украинского агрессивного наступления. Этот же тезис на следующий день повторил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Украинская правда
Темы: НАТОРосcияграница
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