В Кремлі згадали Байдену пожежі в США у відповідь на закид про палаючу тундру

Речник Кремля Дмітрій Пєсков відреагував на слова президента США Джо Байдена під час кліматичного саміту в Глазго, що у Росії - серйозні проблеми з кліматом, зокрема, горить тундра. Він вказав на лісові пожежі у Сполучених Штатах.

Коментар Пєсков озвучив у середу 3 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "РБК".

Байден під час виступу 2 листопада на кліматичній конференції ООН у Глазго назвав помилкою рішення президента РФ Владіміра Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна не брати участь у заході.

За словами Байдена, у російського колеги "буквально горить тундра", в Росії серйозні проблеми з кліматом, але Путін "мовчить про бажання щось робити".

"Тундра справді горить, але давайте не забувати, що горять ліси і в Каліфорнії, і в Туреччині, і в інших частинах світу", - заявив речник Кремля.

Він також відреагував на критику того, що Путін не приїхав у Глазго. За словами Пєскова, Москва не применшує значення саміту в Шотландії, але "кліматичні дії Росії не мають на меті бути приуроченими до якогось заходу".

"Дії Росії мають послідовний характер", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.