Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Кремлі згадали Байдену пожежі в США у відповідь на закид про палаючу тундру

Середа, 3 листопада 2021, 12:46
Дмітрій Пєсков. фото з Вікіпедії

Речник Кремля Дмітрій Пєсков відреагував на слова президента США Джо Байдена під час кліматичного саміту в Глазго, що у Росії - серйозні проблеми з кліматом, зокрема, горить тундра. Він вказав на лісові пожежі у Сполучених Штатах.

Коментар Пєсков озвучив у середу 3 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "РБК".

Байден під час виступу 2 листопада на кліматичній конференції ООН у Глазго назвав помилкою рішення президента РФ Владіміра Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна не брати участь у заході.

За словами Байдена, у російського колеги "буквально горить тундра", в Росії серйозні проблеми з кліматом, але Путін "мовчить про бажання щось робити".

"Тундра справді горить, але давайте не забувати, що горять ліси і в Каліфорнії, і в Туреччині, і в інших частинах світу", - заявив речник Кремля.

Він також відреагував на критику того, що Путін не приїхав у Глазго. За словами Пєскова, Москва не применшує значення саміту в Шотландії, але "кліматичні дії Росії не мають на меті бути приуроченими до якогось заходу".

"Дії Росії мають послідовний характер", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Теми: екологіяСШАРосіяпожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоГенерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави дав Порошенко

Зеленський підписав закон про олігархів

Ще одна область переходить у "червону" зону Covid

На Львівщині утилізують 40 тисяч доз AstraZeneca

Разумков створює в Раді нове об'єднання: у назві обіграв своє прізвище

У Берліні знайшли мертвим дипломата з РФ, якого вважають ФСБшником

Усі новини...
екологія
На саміті в Глазго домовились вирішити проблему вирубування лісів до 2030 року
Суди проти стратегічних прав на безпечне довкілля?
Індія обіцяє скоротити викиди вуглецю до нуля до 2070 року
Останні новини
17:55
Фермери Одещини отримають держкомпенсацію за втрачений врожай – Мінагро
17:45
Український боєць отримав поранення на Донбасі
17:37
Гривня дещо зміцніла на закритті міжбанку
17:36
Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ
17:33
Ринок землі: кількість угод перевалила за 40 тисяч
17:32
У “Слузі народу” пригрозили нардепам, які захочуть об’єднатися з Разумковим
17:24
ДТП з Infiniti у Харкові: у підлітка примусово візьмуть кров
16:51
фотоГенерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави дав Порошенко
16:44
Жодних доручень щодо віялових відключень електроенергії РНБО не давала – Шмигаль
16:37
"Ми не супроводжуємо приватні поїздки": посольство відповіло на закиди опозиції
Усі новини...