Ліга Чемпіонів: "Шахтар" поборовся, але програв у Мадриді

Донецький "Шахтар" у матчі 4 туру Ліги Чемпіонів у Мадриді програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.

Джерело: Українська правда

Деталі: "Шахтар" видав конкуретний перший тайм і навіть мав шанси його виграти.

На п`ятій хвилині Анатолій Трубін робить сейв після ударів з метрів шести від Луки Модріча. Відповідь гірників була не менш небезпечною, коли Алан Патрік поцілив у стійку воріт.

На 14-й хвилині іспанці повели в рахунку. Трубін і Марлон помилилися у власному карному майданчику і Вінісіус Джуніор відпасував на Каріма Бензема, котрий забиває з пари метрів - 1:0.

За пару хвилин Трубін знову виграє дуель у Модрича, відбивши удар хорвата ногою. Далі був момент за "Шахтарем", але Фернандо з вигідної позиції пробив повз ворота.

На 39-й хвилині "Шахтар" забиває перший гол українських команд в нинішньому розіграші Ліги Чемпіонів. Алан Патрік скинув м`яча під удар Фернандо, який з 11-ти метрів пробив під поперечку воріт Тібо Куртуа - 1:1.

На 45-й хвилині Фернандо мав нагоду вивести свою команду вперед, але цього разу Куртуа взяв удар бразильця.

На старті другого тайму була рівна гра і "Шахтар" навіть був активнішим в атаці.

Проте на 61-й хвилині "Реал" забиває другий гол. "Вершкові" розіграли чудову комбінацію, що завершилася точним ударом Бензема у кут воріт Трубіна - 2:1.

Більше гольових моментів до завершення поєдинку не було в жодної з команд. Були удари Тараса Степаненка та Бензема, але лише вище воріт.

На 90-й хвилині Георгій Судаков пробивав по воротах з метрів 17-ти, але Куртуа не переграв.

Після чотирьох турів "Шахтар" з одним очком займає останнє місце в групі D. З 9 пунтками лідирує "Реал". "Шериф" має 6 балів та другий рядок, та в "Інтера" 4 очки та третє місце.

Втім у молдовської та італійської команди ще одна гра в запасі.