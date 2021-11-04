СБУ викрила підпільну зброярню під вивіскою "ремонт побутової техніки"

Правоохоронці нейтралізували злочинну групу, яка займалась нелегальним збутом засобів ураження: до її складу входив колишній співробітник міліції.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, зловмисники приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу. Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою "ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст Запорізької області.

Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією тактико-технічних характеристик відновленої зброї.

Своїх клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи і поштою переправляли товар замовникам.

Серед вилученого у зловмисників – відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували кілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.

Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили:

пістолет-кулемет системи Дегтярьова;

10 гвинтівок Мосіна;

складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;

набої різного калібру;

холодну зброю.

Одному з організаторів групи повідили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Правоохоронці просять суд взяти підозрюваного під варту..