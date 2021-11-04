СБУ викрила підпільну зброярню під вивіскою "ремонт побутової техніки"
Правоохоронці нейтралізували злочинну групу, яка займалась нелегальним збутом засобів ураження: до її складу входив колишній співробітник міліції.
Джерело: Служба безпеки України
Деталі: За даними слідства, зловмисники приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу. Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою "ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст Запорізької області.
Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією тактико-технічних характеристик відновленої зброї.
Своїх клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи і поштою переправляли товар замовникам.
Серед вилученого у зловмисників – відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.
Встановлено, що нелегальний бізнес організували кілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.
Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили:
- пістолет-кулемет системи Дегтярьова;
- 10 гвинтівок Мосіна;
- складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;
- набої різного калібру;
- холодну зброю.
Одному з організаторів групи повідили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Правоохоронці просять суд взяти підозрюваного під варту..