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В ЄС погодили вилучення України з "зеленого списку" наступного тижня - ЗМІ

П'ятниця, 5 листопада 2021, 10:24
В ЄС погодили вилучення України з зеленого списку наступного тижня - ЗМІ
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ UNSPLASH

Посли ЄС на засіданні у п’ятницю погодили виключення України із "зеленого списку" для подорожей наступного тижня у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС сьогодні вранці вирішили виключити Україну із рекомендованого списку країн, звідки подорожі вважаються безпечними", - повідомив журналіст у Twitter. 

Очікується, що остаточно рішення буде оформлено на початку наступного тижня.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. 

Проте країни ЄС як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше обіцяв застосувати "всю дипломатичну майстерність", щоб українці могли їздити до ЄС і після виключення України з "зеленого списку" для подорожей.

В МЗС також публікували детальні роз'яснення, чого очікувати після виключення України із "зеленого списку".

Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСтуризмУкраїна
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