В суботу Україну накриє туман

Вночі та вранці 6 листопада на півдні та південному-сході прогнозують туман та попереджають про погану видимість.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вночі та вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".

Передісторія: