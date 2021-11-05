В суботу Україну накриє туман
П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:28
Вночі та вранці 6 листопада на півдні та південному-сході прогнозують туман та попереджають про погану видимість.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Вночі та вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".
Передісторія:
- Найближчої доби атмосферний фронт зумовить на більшій частині території України невеликі дощі, лише південна частина буде під впливом області підвищеного тиску.
Українська правда