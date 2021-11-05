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В суботу Україну накриє туман

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:28
В суботу Україну накриє туман
фото: pixabay

Вночі та вранці 6 листопада на півдні та південному-сході прогнозують туман та попереджають про погану видимість.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вночі та вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".

Передісторія: 

  • Найближчої доби атмосферний фронт зумовить на більшій частині території України невеликі дощі, лише південна частина буде під впливом області підвищеного тиску.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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