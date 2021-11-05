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В субботу Украину накроет туман

Пятница, 5 ноября 2021, 12:28
фото: pixabay

Ночью и утром 6 ноября на юге и юго-востоке прогнозируют туман и предупреждают о плохой видимости.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Ночью и утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый)".

Предыстория:

  • В ближайшие сутки атмосферный фронт обусловит на большей части территории Украины небольшие дожди, только южная часть будет под влиянием области повышенного давления.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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