В субботу Украину накроет туман

Ночью и утром 6 ноября на юге и юго-востоке прогнозируют туман и предупреждают о плохой видимости.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Ночью и утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый)".

Предыстория: