В субботу Украину накроет туман
Пятница, 5 ноября 2021, 11:28
Ночью и утром 6 ноября на юге и юго-востоке прогнозируют туман и предупреждают о плохой видимости.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Ночью и утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый)".
Предыстория:
- В ближайшие сутки атмосферный фронт обусловит на большей части территории Украины небольшие дожди, только южная часть будет под влиянием области повышенного давления.
Украинская правда