Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В субботу Украину накроет туман

Пятница, 5 ноября 2021, 11:28
В субботу Украину накроет туман
фото: pixabay

Ночью и утром 6 ноября на юге и юго-востоке прогнозируют туман и предупреждают о плохой видимости.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Ночью и утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности, желтый)".

Предыстория:

  • В ближайшие сутки атмосферный фронт обусловит на большей части территории Украины небольшие дожди, только южная часть будет под влиянием области повышенного давления.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: