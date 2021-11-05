900-1800 грн: київська лабораторія продавала фальшиві тести на COVID-19 - прокуратура

Працівників однієї із київських лабораторій повідомили про підозру у підробленні довідок про негативний тест на COVID-19.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Повідомлено про підозру шістьом особам, четверо з яких є працівниками медичної лабораторії, за фактом виготовлення та збуту громадянам підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Встановлено, що працівники лабораторії упродовж грудня 2020 – березня 2021 року на замовлення громадян складали та збували завідомо підроблені медичні довідки без проходження відповідних досліджень.

Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 гривень".

Деталі: Під час розслідування слідчі задокументовали збут учасниками організованої групи не менше 19 підроблених тестів.

Серед учасників групи лікар-терапевт, адміністратор та ще двоє працівників медустанови.

Їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.