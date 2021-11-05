Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

900-1800 грн: київська лабораторія продавала фальшиві тести на COVID-19 - прокуратура

П'ятниця, 5 листопада 2021, 19:59
Фото: Київська прокуратура

Працівників однієї із київських лабораторій повідомили про підозру у підробленні довідок про негативний тест на COVID-19.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Повідомлено про підозру шістьом особам, четверо з яких є працівниками медичної лабораторії, за фактом виготовлення та збуту громадянам підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Встановлено, що працівники лабораторії упродовж грудня 2020 – березня 2021 року на замовлення громадян складали та збували завідомо підроблені медичні довідки без проходження відповідних досліджень.

Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 гривень".

Деталі: Під час розслідування слідчі задокументовали збут учасниками організованої групи не менше 19 підроблених тестів.

Серед учасників групи лікар-терапевт, адміністратор та ще двоє працівників медустанови.

Їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Українська правда
Теми: прокуратуравакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Невакциновані вчителі з понеділка будуть відсторонені – Ляшко

Саакашвілі відмовився від добавок після публікації відео з в'язниці

фотоСтало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

Загострення на Сході: один військовий загинув, двох поранено

Андрій Шевченко став тренером італійського футбольного клубу

Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході

Усі новини...
прокуратура
В Україні розслідують майже 400 справ про перешкоджання роботі журналістів
На будівництві Подільського мосту в Києві спробували вкрасти 3 мільярди гривень
Венедіктова в річницю смерті Гандзюк прозвітувала про хід розслідування і судів
Останні новини
04:47
Іран почав військові навчання біля Перської затоки
03:48
У Росії хочуть посадити на 7 років підлітка, який закидав сніжками авто ФСБ
02:52
США відкривають кордони вакцинованим туристам
01:55
У школах США дітей вакцинуватимуть від коронавірусу
00:57
МЗС застерігає українців від поїздок в Ефіопію
00:33
44 таліби стали губернаторами і керівниками поліції Афганістану
23:48
У РФ показали пропагандистський фільм про Україну з Ющенком, Кузьміним і Шарієм
22:58
У соборі УГКЦ в Києві відкрили пункт вакцинації
22:26
Вибори мера Харкова: суд відмовив ОПОРІ в позовах, хоч і визнав розбіжності
21:37
Невакциновані вчителі з понеділка будуть відсторонені – Ляшко
Усі новини...