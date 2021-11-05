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900-1800 грн: киевская лаборатория продавала фальшивые тесты на COVID-19 - прокуратура

Пятница, 5 ноября 2021, 19:59
Фото: Киевськая прокуратура

Сотрудникам одной из киевских лабораторий сообщили о подозрении в подделке справок о негативном тесте на COVID-19.

Источник: сообщение Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Сообщено о подозрении шести лицам, четверо из которых являются работниками медицинской лаборатории, по факту изготовления и сбыта гражданам поддельных справок о негативном тесте на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Установлено, что работники лаборатории в течение декабря 2020 – марта 2021 года по заказу граждан составляли и сбывали заведомо поддельные медицинские справки без прохождения соответствующих исследований.

Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 гривен".

Подробности: В ходе расследования следователи задокументировали сбыт участниками организованной группы не менее 19 поддельных тестов.

Среди участников группы врач-терапевт, администратор и еще два работника медучреждения.

Им сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.

Украинская правда
Темы: прокуратуравакцинациякоронавирус
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