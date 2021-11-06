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На музичному фестивалі в США загинуло щонайменше 8 людей

Субота, 6 листопада 2021, 09:25
На музичному фестивалі в США загинуло щонайменше 8 людей
OnScene.TV

Щонайменше вісім людей загинуло і багато постраждало, коли фанати кинулися до сцени на музичному фестивалі Astroworld у п'ятницю в Х'юстоні (США).

Джерело: Reuters

Деталі: Начальник пожежної охорони Х'юстона Самуель Пенья на прес-конференції у суботу повідомив, що близько 21:00 натовп, що зібрався на виступ репера Тревіса Скотта, почав рухатися до краю сцени.

Люди почали непритомніти, і ситуація погіршувалася до 21:38, коли стався "інцидент із масовими жертвами", сказав він.

До лікарень було доставлено 17 людей, 11 із них мали зупинку серця.

Поки не зрозуміло, що стало причиною катастрофи.

У газеті Houston Chronicle йдеться, що на дводенний захід зібралося 50 тисяч осіб. Другий день фестивалю скасовано.

Теми: США
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