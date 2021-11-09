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"Ми продовжимо тиснути на Лукашенка" – Держдеп США

Вівторок, 9 листопада 2021, 00:55
Ми продовжимо тиснути на Лукашенка – Держдеп США
Нед Прайс, фото: Getty Images

Сполучені Штати не припинить тиску на режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на тлі створення ним масових потоків мігрантів до ЄС і намагань дестабілізувати мир та безпеку в Європі.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми занепокоєні тривожними кадрами й повідомленнями, які надійшли впродовж вихідних з білорусько-польського кордону.

Сполучені Штати рішуче засуджують політичне використання та примушення режимом Лукашенка вразливої категорії людей, а також бездушне й нелюдське сприяння з боку режиму потокам нелегальної міграції через його кордони".

"Допоки режим у Білорусі відмовлятиметься виконувати власні міжнародні зобов’язання, підриватиме мир і безпеку в Європі, продовжуватиме пригнічувати й знущатися над людьми, які прагнуть жити у свободі, ми продовжимо тиснути на Лукашенка".

Деталі: Прайс наголосив, що Сполучені Штати закликають режим "негайно припинити його кампанію щодо організації та примусового створення потоків нелегальних мігрантів" через білоруський кордон до Європи.

Він також зауважив, що Штати й надалі підтримуватимуть Польщу та всіх партнерів у Європі, яким загрожують неприйнятні дії з боку режиму в Білорусі.

Нагадаємо: Вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

З польсько-білоруського кордону з'явилися повідомлення про постріли. Державний прикордонний комітет Білорусі заявляє, що стріляють на території Польщі, тоді як опозиційний білоруський журналіст пише, що це білоруські силовики.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБілорусьПольщакордон
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