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Головні новини четверга і ночі: "ковідна тисяча", США і автономія Донбасу

П'ятниця, 10 грудня 2021, 08:00

З’явилася інструкція, як отримати і де витратити "ковідну тисячу"; у ЗМІ повідомлялося, що США можуть вмовляти Україну на часткову автономію Донбасу.

Про "ковідну тисячу"

Для отримання виплати вакцинованим українцям у рамках програми "єПідтримка" ще в 2021 році необхідно подати заявку в системі "Дія" до 29 грудня.

Тисячу гривень за повну вакцинацію від коронавірусу поки що можна буде отримати лише через мобільний застосунок "Дія". У пілотному режимі "єПідтримка" запрацює з 13 грудня.

Про США і автономія Донбасу

Представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

Коментуючи публікацію в цілому, радник Андрія Єрмака зазначив, що анонімні джерела та гіпотетичні міркування – завжди "дуже ненадійний фундамент, щоб складати свою точку зору", і часто бувають чиєюсь інформаційною провокацією.

У Білому домі заявили, що з боку США не чиниться тиск на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

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Українська правда
Теми: Донбасгрошівакцинація


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