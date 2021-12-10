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Главные новости четверга и ночи: "ковидная тысяча", США и автономия Донбасса

Пятница, 10 декабря 2021, 08:00

Появилась инструкция, как получить и где потратить "ковидную тысячу"; в СМИ сообщалось, что США могут уговаривать Украину на частичную автономию Донбасса.

О "ковидной тысяче"

Для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "еПоддержка" еще в 2021 году, необходимо подать заявку в системе "Дія" до 29 декабря.

Тысячу гривен за полную вакцинацию от коронавируса пока что можно будет получить только через мобильное приложение "Дия". В пилотном режиме "еПоддержка" заработает с 13 декабря.

О США и автономии Донбасса

Представители администрации президента Джо Байдена допускают, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

Комментируя публикацию в целом, советник Андрея Ермака отметил, что анонимные источники и гипотетические соображения – всегда "очень ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения", и часто бывают чьей-то информационной провокацией.

В Белом доме заявили, что со стороны США не оказывается давление на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

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Украинская правда
Темы: Донбассденьгивакцинация
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