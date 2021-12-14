Новини 14 грудня: переговори з Німеччиною, вирок Тихановському

Україна веде переговори з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї через НАТО; режим Лукашенка засудив Тихановського до 18 років колонії — актуальні новини 14 грудня.

Про переговори з Німеччиною

Україна веде перемовини з Німеччиною про те, щоб вона не блокувала закупівлі Україною озброєння через механізми НАТО. Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію про таке блокування.

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков розповів виданню Financial Times, що Берлін минулого місяця заблокував придбання Україною гвинтівок проти безпілотників та антиснайперських систем через агентство закупівель НАТО, хоча згодом Німеччина поступилася щодо першого, оскільки це не летальна зброя.

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-яка країна, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання оборонних інструментів. За словами Зеленського, скупчення російських військ біля українського кордону використовується як потенціал для шантажу західних держав.

Про вирок Тихановському

Гомельський обласний суд засудив блогера і чоловіка лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму. Дружина Тихановського та лідер опозиції Світлана Тихановська вважає рішення білоруського суду помстою "диктатора" Олександра Лукашенка своїм найсильнішим суперникам.

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