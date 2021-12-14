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Новости 14 декабря: переговоры с Германией, приговор Тихановскому

Вторник, 14 декабря 2021, 19:50
Новости 14 декабря: переговоры с Германией, приговор Тихановскому
Фото Getty Images

Украина ведет переговоры с Германией по разблокированию закупок оружия через НАТО; режим Лукашенко приговорил Тихановского к 18 годам колонии — актуальные новости 14 декабря.

О переговорах с Германией

Украина ведет переговоры с Германией о том, чтобы она не блокировала закупки Украиной вооружения через механизмы НАТО. Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя информацию о такой блокировке.

Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал изданию Financial Times, что Берлин в прошлом месяце заблокировал приобретение Украиной винтовок против беспилотников и антиснайперских систем через агентство закупок НАТО, хотя впоследствии Германия уступила первый, поскольку это не летальное оружие.

Также президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любая защищаемая от агрессии страна должна иметь право на приобретение оборонных инструментов. По словам Зеленского, скопление российских войск у украинской границы используется как потенциал для шантажа западных государств.

О приговоре Тихановскому

Гомельский областной суд приговорил блогера и мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Жена Тихановского и лидер оппозиции Светлана Тихановская считает решение белорусского суда местью "диктатора" Александра Лукашенко своим сильнейшим соперникам.

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Украинская правда

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Темы: ГерманияТихановскаяоружиеНАТОВерховный суд
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