Брат судді Вовка вийшов з СІЗО: внесли заставу
Середа, 15 грудня 2021, 12:19
Рідний брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрій Зонтов, якого підозрюють у вимаганні хабаря, вийшов із СІЗО – за нього внесли 7,6 млн грн застави.
Джерело: співрозмовники УП у САП
Деталі: Заставу за адвоката Зонтова внесли 13 грудня.
Зонтова взяли під варту ще 9 квітня, проте спочатку сума застави складала - 35 млн 185 тисяч гривень.
Наразі адвокат зобов'язаний прибувати за вимогою слідчого, судді, тощо; не покидати Київ та село Гатне без дозволу; здати закордонні паспорти, повідомляти про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з трьома особами та носити е-браслет.
У листопаді НАБУ і САП завершили розслідування в справі.
Передісторія:
- 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
- Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки.
- 9 квітня суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень, а пізніше суд арештував з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень його спільника – адвоката Юрія Донця.
- 12 квітня ВАКС заарештував нерухомість та автомобіль Зонтова, а пізніше й наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення.
- 21 квітня Зонтова звільнили з посади заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки через порушення дисципліни та умов проходження військової служби.
- 20 вересня Зонтову вручили ще одну підозру - у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Це перша підозра у недостовірному декларуванні після відновлення відповідальності за вказаною статтею.
Українська правда