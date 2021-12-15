Брат судді Вовка вийшов з СІЗО: внесли заставу

Рідний брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрій Зонтов, якого підозрюють у вимаганні хабаря, вийшов із СІЗО – за нього внесли 7,6 млн грн застави.

Джерело: співрозмовники УП у САП

Деталі: Заставу за адвоката Зонтова внесли 13 грудня.

Зонтова взяли під варту ще 9 квітня, проте спочатку сума застави складала - 35 млн 185 тисяч гривень.

Наразі адвокат зобов'язаний прибувати за вимогою слідчого, судді, тощо; не покидати Київ та село Гатне без дозволу; здати закордонні паспорти, повідомляти про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з трьома особами та носити е-браслет.

У листопаді НАБУ і САП завершили розслідування в справі.

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