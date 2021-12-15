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Брат судді Вовка вийшов з СІЗО: внесли заставу

Середа, 15 грудня 2021, 12:19
Брат судді Вовка вийшов з СІЗО: внесли заставу
фото: одноклассники.ru

Рідний брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрій Зонтов, якого підозрюють у вимаганні хабаря, вийшов із СІЗО – за нього внесли 7,6 млн грн застави.

Джерело: співрозмовники УП у САП

Деталі: Заставу за адвоката Зонтова внесли 13 грудня.

Зонтова взяли під варту ще 9 квітня, проте спочатку сума застави складала - 35 млн 185 тисяч гривень.

Наразі адвокат зобов'язаний прибувати за вимогою слідчого, судді, тощо; не покидати Київ та село Гатне без дозволу; здати закордонні паспорти, повідомляти про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з трьома особами та носити е-браслет.

У листопаді НАБУ і САП завершили розслідування в справі.

Передісторія:

  • 6 квітня антикорупційні органи викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через голову ОАСК Павла Вовка.
  • Як стало відомо, один з адвокатів – брат Вовка Юрій Зонтов. Він є співробітником Служби зовнішньої розвідки.
  • 9 квітня суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень, а пізніше суд арештував з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень його спільника – адвоката Юрія Донця. 
  • 12 квітня ВАКС заарештував нерухомість та автомобіль Зонтова, а пізніше й наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщення.
  • 21 квітня Зонтова звільнили з посади заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки через порушення дисципліни та умов проходження військової служби.
  • 20 вересня Зонтову вручили ще одну підозру - у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Це перша підозра у недостовірному декларуванні після відновлення відповідальності за вказаною статтею. 

Українська правда

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Теми: Павло Вовк корупціяНАБУАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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