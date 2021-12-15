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Брат судьи Вовка вышел из СИЗО: внесли залог

Среда, 15 декабря 2021, 12:19
Брат судьи Вовка вышел из СИЗО: внесли залог
фото: одноклассники.ru

Родной брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов, подозреваемый в вымогательстве взятки, вышел из СИЗО – за него внесли 7,6 млн грн залога.

Источник: собеседники УП в САП

Детали: Залог за адвоката Зонтова внесли 13 декабря.

Зонтова взяли под стражу еще 9 апреля, однако сначала сумма залога составляла – 35 млн 185 тысяч гривен.

В настоящее время адвокат обязан прибывать по требованию следователя, судьи и т.п.; не покидать Киев и село Гатное без разрешения; сдать загранпаспорта, сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с тремя людьми и носить э-браслет.

В ноябре НАБУ и САП завершили расследование по делу.

Предыстория:

  • 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взяткидвух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
  • Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).
  • 9 апреля суд отправил Юрия Зонтова – под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
  • За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.
  • ВАКС арестовал недвижимость и автомобиль Зонтова, а также имущество, изъятое во время обыска помещения.
  • 20 сентября Зонтову вручили еще одно подозрение - во внесении недостоверных сведений в декларации. Это было первое подозрение в недостоверном декларировании после восстановления ответственности по указанной статье.

Украинская правда

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Темы: Павел Вовк коррупцияНАБУАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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