Брат судьи Вовка вышел из СИЗО: внесли залог

Родной брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов, подозреваемый в вымогательстве взятки, вышел из СИЗО – за него внесли 7,6 млн грн залога.

Источник: собеседники УП в САП

Детали: Залог за адвоката Зонтова внесли 13 декабря.

Зонтова взяли под стражу еще 9 апреля, однако сначала сумма залога составляла – 35 млн 185 тысяч гривен.

В настоящее время адвокат обязан прибывать по требованию следователя, судьи и т.п.; не покидать Киев и село Гатное без разрешения; сдать загранпаспорта, сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с тремя людьми и носить э-браслет.

В ноябре НАБУ и САП завершили расследование по делу.

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