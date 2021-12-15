Брат судьи Вовка вышел из СИЗО: внесли залог
Среда, 15 декабря 2021, 12:19
Родной брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов, подозреваемый в вымогательстве взятки, вышел из СИЗО – за него внесли 7,6 млн грн залога.
Источник: собеседники УП в САП
Детали: Залог за адвоката Зонтова внесли 13 декабря.
Зонтова взяли под стражу еще 9 апреля, однако сначала сумма залога составляла – 35 млн 185 тысяч гривен.
В настоящее время адвокат обязан прибывать по требованию следователя, судьи и т.п.; не покидать Киев и село Гатное без разрешения; сдать загранпаспорта, сообщать об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с тремя людьми и носить э-браслет.
В ноябре НАБУ и САП завершили расследование по делу.
Предыстория:
- 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взяткидвух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
- Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).
- 9 апреля суд отправил Юрия Зонтова – под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
- За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.
- ВАКС арестовал недвижимость и автомобиль Зонтова, а также имущество, изъятое во время обыска помещения.
- 20 сентября Зонтову вручили еще одно подозрение - во внесении недостоверных сведений в декларации. Это было первое подозрение в недостоверном декларировании после восстановления ответственности по указанной статье.
Украинская правда