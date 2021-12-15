Новини 15 грудня: ЄС та санкції щодо Росії, порушення ПДР оточенням Зеленського

ЗМІ заявляють, що великі країни ЄС проти планування нових санкцій щодо РФ через Україну; деякі люди з оточення Зеленського їздять на авто з номерами прикриття і спецсигналами — актуальні новини 15 грудня.

Про ЄС та Росію

Провідні країни Європейського Союзу чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених дипломатів і чиновників.

За їхніми словами, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи, які вони запровадять. Але інші країни-члени стверджують, що підтримка публічних погроз санкцій краще стримає президента Росії Владіміра Путіна.

Також саміт лідерів Євросоюзу, який збереться в Брюсселі в четвер, включить у свої висновки обіцянку серйозних наслідків для Росії у випадку подальшої агресії проти України. Про це йдеться у проєкті висновків саміту, за якими ознайомилось агентство Associated Press.

Про оточення Зеленського

Бізнесмен Ілля Павлюк, який близький до президента Володимира Зеленського, їздить на автомобілі з оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття. Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Також авто охорони міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який товаришує з президентом Володимиром Зеленським, використовує номери прикриття і спецсигнали під час руху дорогами Києва.

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