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Новини 15 грудня: ЄС та санкції щодо Росії, порушення ПДР оточенням Зеленського

Середа, 15 грудня 2021, 20:58
Фото PIXABAY

ЗМІ заявляють, що великі країни ЄС проти планування нових санкцій щодо РФ через Україну; деякі люди з оточення Зеленського їздять на авто з номерами прикриття і спецсигналами — актуальні новини 15 грудня.

Про ЄС та Росію

Провідні країни Європейського Союзу чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених дипломатів і чиновників.

За їхніми словами, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть зараз зосередитися на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти болісні економічні заходи, які вони запровадять. Але інші країни-члени стверджують, що підтримка публічних погроз санкцій краще стримає президента Росії Владіміра Путіна.

Також саміт лідерів Євросоюзу, який збереться в Брюсселі в четвер, включить у свої висновки обіцянку серйозних наслідків для Росії у випадку подальшої агресії проти України. Про це йдеться у проєкті висновків саміту, за якими ознайомилось агентство Associated Press.

Про оточення Зеленського

Бізнесмен Ілля Павлюк, який близький до президента Володимира Зеленського, їздить на автомобілі з оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття. Про це йдеться у розслідуванні "Української правди". 

Також авто охорони міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який товаришує з президентом Володимиром Зеленським, використовує номери прикриття і спецсигнали під час руху дорогами Києва.

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Про інші важливі новини

Українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, поки що хочуть порушити кілька адміністративних справ.

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Шмигаль також нагадав, що 15 грудня ще дві області (Вінницька й Хмельницька -ред.) виходять із "червоної" зони карантину: там залишаються 8 регіонів України.

Верховна Рада підтримала постанову про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області у місто Володимир. На це відреагували в російському місті Владімір, пише РБК. Керівник управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ міської адміністрації стверджує, що місто Владімір може бути тільки одне.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України у Ватикані, ним став Андрій Юраш. Андрій Юраш у 2014-2020 роках очолював департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури і брав активну участь у створенні Православної церкви України і отриманні Україною Томосу.

Польський уряд посилив обмеження на в’їзд до країни з-за меж Європейського союзу, в тому числі з України.

За добу 14 грудня в Україні зафіксували 8 109 нових випадків COVID-19 і 356 летальних випадків, госпіталізували 2 280 людей, одужало 26 307 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 142 921 людину.

Українська правда
Теми: ЄСРосіяПутінЗеленськийВатикан


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