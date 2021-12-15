Новости 15 декабря: ЕС и санкции в отношении России, нарушение ПДД окружением Зеленского

СМИ заявляют, что крупные страны ЕС против планирования новых санкций в отношении РФ через Украину; некоторые люди из окружения Зеленского ездят на автомобили с номерами прикрытия и спецсигналами – актуальные новости 15 декабря.

О ЕС и России

Ведущие страны Европейского Союза сопротивляются планам быстрой разработки конкретных санкций и других наказаний для России, если она вторгнется в Украину. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и чиновников.

По их словам, Германия, Франция, Италия и Испания хотят сейчас сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры, которые они предпримут. Но другие страны-члены утверждают, что поддержка публичных угроз санкций лучше удержит президента России Владимира Путина.

Также саммит лидеров Евросоюза, который соберется в Брюсселе в четверг, включит в свои выводы обещание серьезных последствий для России в случае дальнейшей агрессии против Украины. Об этом говорится в проекте выводов саммита, по которым ознакомилось агентство Associated Press.

Об окружении Зеленского

Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, ездит на автомобиле с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Также авто охраны министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, который дружит с президентом Владимиром Зеленским, использует номера прикрытия и спецсигналы при движении по дорогам Киева.

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