Шмигаль не відповів на питання про Гогілашвілі: Пишіть запит
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не відповів на питання депутата щодо скандально відомого ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, попросивши надіслати офіційний запит.
Джерело: Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді 17 грудня
Деталі: Депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина запитала, на яких підставах Гогілашвілі, який хамить правоохоронцям, під час поїздки на Донеччину охороняли 6 спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони.
А також чому його дружина Марія Левченко, яка не є ні на державній, ні на патронатній службі, має допуск на таємні наради, де розглядаються безпекові питання держави.
Пряма мова Шмигаля: "Стосовно знаходження групи людей на цьому блокпості – це була… фактично в машинах були співробітники, які їхали для проведення відповідних дій на цій території.
Стосовно більшої інформації – дайте, будь ласка, депутатський запит – і отримаєте на нього розгорнуті відповіді стосовно кожної особи, хто знаходився там у транспорті, якщо це можливо робити, якщо це не грифована інформація".
Деталі: Стосовно інших питань Шмигаль також попросив Федину "звертатись за належністю".
Що було раніше: 13 грудня заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після його скандальної поведінки з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області звільнили з посади.
Журналісти-розслідувачі встановили, що родину звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі охороняють співробітники спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки.
Довідка: Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко – є особистим помічником президента Володимира Зеленського, а в самого Гогілішвілі є паспорт громадянина Росії.
Передісторія:
- 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо цього випадку та запропонував уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.
- Гогілашвіл і вибачився "за свою зайву емоційність" і пообіцяв сприяти проведенню розслідування інциденту на блокпості в зоні ООС.
- Президент Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ і Кабмін звільнити Олександра Гогілашвілі через інцидент.
- Після резонансного відео зі скандалом на блокпосту на сході рядові працівники поліції передали журналісту УП відеозапис суперечки Гогілашвілі з патрульними поліцейськими у Києві.