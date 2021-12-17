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Шмигаль не відповів на питання про Гогілашвілі: Пишіть запит

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:53
Денис Шмигаль. Фото КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не відповів на питання депутата щодо скандально відомого ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, попросивши надіслати офіційний запит.

Джерело: Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді 17 грудня

Деталі: Депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина запитала, на яких підставах Гогілашвілі, який хамить правоохоронцям, під час поїздки на Донеччину охороняли 6 спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони.

А також чому його дружина Марія Левченко, яка не є ні на державній, ні на патронатній службі, має допуск на таємні наради, де розглядаються безпекові питання держави.  

Пряма мова Шмигаля: "Стосовно знаходження групи людей на цьому блокпості – це була… фактично в машинах були співробітники, які їхали для проведення відповідних дій на цій території.

Стосовно більшої інформації – дайте, будь ласка, депутатський запит – і отримаєте на нього розгорнуті відповіді стосовно кожної особи, хто знаходився там у транспорті, якщо це можливо робити, якщо це не грифована інформація".

Деталі: Стосовно інших питань Шмигаль також попросив Федину "звертатись за належністю".

Що було раніше: 13 грудня заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після його скандальної поведінки з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області звільнили з посади.

Журналісти-розслідувачі встановили, що родину звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі охороняють співробітники спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки.

Довідка: Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко – є особистим помічником президента Володимира Зеленського, а в самого Гогілішвілі є паспорт громадянина Росії.

Передісторія: 

  • 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо цього випадку та запропонував уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.
  • Гогілашвіл і вибачився "за свою зайву емоційність" і пообіцяв сприяти проведенню розслідування інциденту на блокпості в зоні ООС.
  • Президент Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ і Кабмін звільнити Олександра Гогілашвілі через інцидент.
  • Після резонансного відео зі скандалом на блокпосту на сході рядові працівники поліції передали журналісту УП відеозапис суперечки Гогілашвілі з патрульними поліцейськими у Києві.

Ірина Балачук, УП
Теми: Шмигаль МВСскандал


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