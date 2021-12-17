Шмигаль не ответил на вопросы о Гогилашвили: Пишите запрос
Премьер-министр Денис Шмигаль не ответил на вопрос депутата относительно скандально известного экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили, попросив прислать официальный запрос.
Источник: Шмигаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 17 декабря
Детали: Депутат от "Европейской солидарности" София Федина спросила, на каких основаниях Гогилашвили, который хамит правоохранителям, во время поездки в Донецкую область охраняли 6 спецназовцев Главного управления разведки Минобороны.
А также почему его жена Мария Левченко, которая не работает ни в государственной, ни в патронатной службе, имеет допуск на тайные совещания, где рассматриваются вопросы безопасности государства.
Прямая речь Шмыгаля: "Что касается нахождения группы людей на этом блокпосте – это была… фактически в машинах были сотрудники, которые ехали для проведения соответствующих действий на этой территории.
Что касается большей информации – дайте, пожалуйста, депутатский запрос – и получите на него развернутые ответы по каждому лицу, кто находился там в транспорте, если есть возможно это делать, если это не информация под грифом".
Детали: По другим вопросам Шмигаль также попросил Федину "обращаться по адресу".
Что было раньше: 13 декабря заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволили с должности.
Журналисты-расследователи установили, что семью уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили охраняют сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности.
Справка: Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского, а у самого Гогилишвили есть паспорт гражданина России.
Предыстория:
- 11 декабря стало известно, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства по этому поводу и предложил правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на время производства.
- Гогилашвили принес извинения "за свою излишнюю эмоциональность" и пообещал способствовать проведению расследования инцидента на блокпосте в зоне ООС.
- Президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабмин уволить Александра Гогилашвили из-за инцидента.
- После резонансного видео со скандалом на блокпосту на востоке рядовые полицейские передали журналисту УП видеозапись пререканий Гогилашвили с патрульными полицейскими в Киеве.