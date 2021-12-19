У США есть "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину – чиновник

По словам высокопоставленного американского чиновника, у США есть около 4 недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Прямая речь высокопоставленного чиновника США: "То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть только примерно четырехнедельное окно, чтобы это осуществить".

Детали: По словам чиновника, когда осенью разведывательное сообщество США впервые увидело признаки того, что Россия может готовить новое нападение на Украину, президент Джо Байден приказал своей администрации действовать быстро.

Опасаясь повторения ошибок, сделанных в 2014 году, когда США и Европа были застигнуты врасплох аннексией Крыма Россией, Байден приказал своей команде национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина, пока возможное вторжение все еще оценивалось как перспектива нескольких месяцев.

Как отмечает CNN, высокопоставленные официальные лица Байдена сейчас подчеркивают, что последствия будут выходить за рамки всего, с чем столкнулась Россия после захвата части украинской территории в 2014 году.

"Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных компаний путем ограничения их доступа к рынкам капитала и технологиям США", - заявил представитель Белого дома.

В то же время, варианты, предлагаемые сейчас, "будут подавляющими, немедленными и повлекут за собой значительные потери для российской экономики и финансовой системы".

По словам официальных лиц США, в 2014 году, когда Байден был вице-президентом, его стремление вооружить Украину и ввести чрезвычайно жесткие санкции против России за агрессию против Украины было в значительной степени отклонено президентом Бараком Обамой.

По словам источников, знакомых с процессом, сейчас обмен разведданными с Украиной о планировании России гораздо более активный, чем в 2014 году - отчасти потому, что украинское правительство сейчас является "более надежным партнером", чем было тогда, сказал бывший высокопоставленный чиновник НАТО, отчасти потому, что Байден твердо убежден, что Украину нельзя исключать из любых дискуссий, касающихся ее будущего.

Как сообщили CNN европейские дипломаты, администрация США на раннем этапе делилась необычно подробными разведданными о передвижениях России с НАТО, G7 и европейскими союзниками.

"Я не видел такого уровня координации в начале 2014 года", - сказал бывший высокопоставленный чиновник НАТО, вышедший на пенсию в сентябре 2021 года.

Бывший помощник Госсекретаря США Том Малиновский и другие официальные лица отмечают, что сейчас ситуация существенно отличается от 2014 года.

"То, к чему потенциально готовится Путин, требует действий, которые будут гораздо более заметными, чем то, что мы видели в 2014 году. Силы, которые он накапливает, - это именно те силы, которые вы бы накопили, если бы готовились к тотальному наземному вторжению в страну, чего не случилось в 2014 году с российскими маленькими зелеными человечками", - сказал Малиновский.

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