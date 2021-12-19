У США есть "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину – чиновник
По словам высокопоставленного американского чиновника, у США есть около 4 недель, чтобы предотвратить вторжение России в Украину.
Источник: CNN со ссылкой на источники
Прямая речь высокопоставленного чиновника США: "То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть только примерно четырехнедельное окно, чтобы это осуществить".
Детали: По словам чиновника, когда осенью разведывательное сообщество США впервые увидело признаки того, что Россия может готовить новое нападение на Украину, президент Джо Байден приказал своей администрации действовать быстро.
Опасаясь повторения ошибок, сделанных в 2014 году, когда США и Европа были застигнуты врасплох аннексией Крыма Россией, Байден приказал своей команде национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина, пока возможное вторжение все еще оценивалось как перспектива нескольких месяцев.
Как отмечает CNN, высокопоставленные официальные лица Байдена сейчас подчеркивают, что последствия будут выходить за рамки всего, с чем столкнулась Россия после захвата части украинской территории в 2014 году.
"Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных компаний путем ограничения их доступа к рынкам капитала и технологиям США", - заявил представитель Белого дома.
В то же время, варианты, предлагаемые сейчас, "будут подавляющими, немедленными и повлекут за собой значительные потери для российской экономики и финансовой системы".
По словам официальных лиц США, в 2014 году, когда Байден был вице-президентом, его стремление вооружить Украину и ввести чрезвычайно жесткие санкции против России за агрессию против Украины было в значительной степени отклонено президентом Бараком Обамой.
По словам источников, знакомых с процессом, сейчас обмен разведданными с Украиной о планировании России гораздо более активный, чем в 2014 году - отчасти потому, что украинское правительство сейчас является "более надежным партнером", чем было тогда, сказал бывший высокопоставленный чиновник НАТО, отчасти потому, что Байден твердо убежден, что Украину нельзя исключать из любых дискуссий, касающихся ее будущего.
Как сообщили CNN европейские дипломаты, администрация США на раннем этапе делилась необычно подробными разведданными о передвижениях России с НАТО, G7 и европейскими союзниками.
"Я не видел такого уровня координации в начале 2014 года", - сказал бывший высокопоставленный чиновник НАТО, вышедший на пенсию в сентябре 2021 года.
Бывший помощник Госсекретаря США Том Малиновский и другие официальные лица отмечают, что сейчас ситуация существенно отличается от 2014 года.
"То, к чему потенциально готовится Путин, требует действий, которые будут гораздо более заметными, чем то, что мы видели в 2014 году. Силы, которые он накапливает, - это именно те силы, которые вы бы накопили, если бы готовились к тотальному наземному вторжению в страну, чего не случилось в 2014 году с российскими маленькими зелеными человечками", - сказал Малиновский.
Предыстория:
- С конца октября западные СМИ сообщают об угрозе вторжения РФ в Украине: The Washington Post писало о сосредоточении войск, а Politico показало спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видны размещения техники у границ, 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение обнародовало New York Times.
- Кроме того, западная разведка предполагала "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России этой зимой, а украинская разведка рассматривает как наиболее вероятное время для военной эскалации в конце января.
- 7 декабря состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, в основном касающиеся Украины. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО.
- 17 декабря НАТО получила от России письменные предложения о предоставлении "гарантий безопасности" о нерасширении альянса. Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на шантаж Кремля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по поводу права Украины стать членом в НАТО, несмотря на требования России.
- По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось. В НАТО также не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.