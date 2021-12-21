Новини 21 грудня: Україна та НАТО, зрив обрання голови САП

Україна чекає на рішення щодо свого майбутнього в НАТО на саміті в Мадриді; комісія таки провалила обрання керівника САП — актуальні новини 21 грудня.

Про Україну та НАТО

Володимир Зеленський вважає, що на саміті НАТО 29-30 червня Україна може отримати сигнал щодо свого членства у Альянсі. Про це президент заявив у спілкуванні з журналістами під час загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора".

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку часову перспективу щодо членства від НАТО у 2022 році. За його словами, Україна прагне досягти членства в Євросоюзі у найближчі роки та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО.

"Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись-там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі", - сказав президент.

Про обрання голови САП

Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

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