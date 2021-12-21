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Новости 21 декабря: Украина и НАТО, срыв избрания главы САП

Вторник, 21 декабря 2021, 20:59
фото: ОП

Украина ждет решения своего будущего в НАТО на саммите в Мадриде;  комиссия таки провалила избрание руководителя САП - актуальные новости 21 декабря.

Об Украине и НАТО

Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО 29-30 июня Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе. Об этом президент заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора".

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО в 2022 году. По его словам, Украина стремится добиться членства в Евросоюзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО.

"Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то, через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи" , – сказал президент.

Об избрании главы САП

Члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

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За сутки 20 декабря в Украине зафиксировали 6 029 новых случаев COVID-19 и 346 летальных исходов, госпитализировали 1 241 человека, выздоровели 18850 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 110 740 человек.

Темы: НАТОАнтикоррупционная прокуратура
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