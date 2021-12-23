ДБР пояснило, в чому помилка адвокатів Порошенка

Державне бюро розслідувань стверджує, що адвокати Порошенка не мали права приходити на допит без свого підзахисного.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "З приводу ситуації, що склалася сьогодні із пропуском адвокатів Порошенка П.О. на режимну частину будівлі Державного бюро розслідувань, повідомляємо, що адвокати справді мають право бути присутніми під час проведення допитів та інших процесуальних дій своїх клієнтів, але не можуть їх заміняти".

Деталі: У відомстві нагадали, що загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні врегульовані статтею 46 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з частиною п’ятою якої він має право, зокрема, брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного.

ДБР закликає адвокатів Порошенка не перетворювати процесуальні дії на "політичне шоу".

Дослівно: "На сьогодні до ДБР викликано народного депутата України Петра Порошенка. Якби він прибув у визначений час, його адвокати мали б змогу супроводжувати депутата на законних підставах. Без підозрюваного слідчі не могли вчиняти жодних процесуальних дій, а тому присутність адвокатів у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу. Тому не відбулось жодного порушення закону через недопуск адвокатів Петра Порошенка на режимну територію ДБР".

Більше деталей: В бюро зауважили, що ніхто не позбавляв професійного права адвокатів на подання адвокатських запитів, заяв, скарг, клопотань, інших правових документів. У разі надходження таких документів ДБР розгляне їх "у порядку та строки, встановлені чинним законодавством".

Що було раніше: ДБР викликало Порошенка на бесіду у четвер, але туди замість нього прийшли його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань, а також народні депутати від "Європейської солідарності".

Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном. Звідти він дав коротке інтерв'ю своєму телеканалу "Прямий".

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму.

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