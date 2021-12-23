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ГБР объяснило, в чем ошибка адвокатов Порошенко

Четверг, 23 декабря 2021, 16:48
ГБР объяснило, в чем ошибка адвокатов Порошенко
Адвокаты порошенко в гБР, Скриншот из трансляции eurosolidarity.org

Государственное бюро расследований утверждает, что адвокаты Порошенко не имели права приходить на допрос без подзащитного.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "По поводу ситуации, которая сложилась сегодня с пропуском адвокатов Порошенко П.А. на режимную часть здания Государственного бюро расследований, сообщаем, что адвокаты действительно вправе присутствовать при проведении допросов и других процессуальных действий своих клиентов, но не могут их заменять".

Детали: В ведомстве напомнили, что общие правила участия защитника в уголовном производстве урегулированы статьей 46 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно части пятой которой он имеет право, в частности, участвовать в проведении допроса и других процессуальных действиях, проводимых с участием подозреваемого.

ГБР призывает адвокатов Порошенко не превращать процессуальные действия в "политическое шоу".

Дословно: "На сегодняшний день в ГБР вызван народный депутат Украины Петр Порошенко. Если бы он прибыл в определенное время, его адвокаты могли бы сопровождать депутата на законных основаниях. Без подозреваемого следователи не могли совершать никаких процессуальных действий, а потому присутствие адвокатов в кабинетах следователей не имело никакого смысла. Поэтому не произошло никакого нарушения закона из-за недопуска адвокатов Петра Порошенко на режимную территорию ГБР".

Больше деталей: В бюро отметили, что никто не лишал профессионального права адвокатов на подачу адвокатских запросов, заявлений, жалоб, ходатайств, других правовых документов. В случае поступления таких документов, ДБР рассмотрит их "в порядке и сроки, установленные действующим законодательством".

Что было раньше: ГБР вызвало Порошенко на беседу в четверг, но туда вместо него пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, а также народные депутаты от "Европейской солидарности".

Сам Порошенко сейчас находится за границей. Оттуда он дал короткое интервью своему телеканалу "Прямой".

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.

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Предыстория: 

  • Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
  • 12 ноября в рамках этого производства следователи ДБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
  • 8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.
  • 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБРдопрос
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