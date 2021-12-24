Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП

Ряд ЗМІ заявили, що в офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт Порошенка; комісія з обрання керівника САП знову не змогла обрати переможця — актуальні новини 24 грудня.

Про клопотання про арешт

В Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт п'ятого президента Петра Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

У пресслужбах СБУ і ДБР "Українській правді" вказали, що не мають інформації про суд та клопотання і порадили звернутись в ОГП. УП звернулася за коментарями до пресслужби Офісу генпрокурора, самої генпрокурорки Ірини Венедіктової, її заступника Олексія Симоненка, але ніхто з них не відповів.

"Укрінформ" із посиланням на інформацію, отриману у відомстві, пише, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Про обрання голови САП

Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства.

Глава комісії Катерина Коваль (від "За майбутнє") причиною назвала те, що потрібно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань, наприклад, чи є допуск до держтаємниці у кандидатів.

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