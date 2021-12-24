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Новости 24 декабря: ходатайство об аресте Порошенко, неизбрание главы САП

Пятница, 24 декабря 2021, 21:56
Петр ПОРОШЕНКО. ФОТО с FACEBOOK

Ряд СМИ заявил, что в офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко; комиссия по избранию руководителя САП снова не смогла выбрать победителя - актуальные новости 24 декабря.

О ходатайстве об аресте

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Петра Порошенко, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.

В прессслужбах СБУ и ДБР "Украинской правде" указали, что не располагают информацией о суде и ходатайствах и посоветовали обратиться в ОГП. УП обратилась за комментариями к пресс-службе Офиса генпрокурора, самой генпрокурорке Ирины Венедиктовой, ее заместителю Алексею Симоненко, но никто из них не ответил.

"Укринформ" со ссылкой на информацию, полученную в ведомстве, пишет, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Об избрании главы САП

Члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства.

Глава комиссии Екатерина Коваль (от "За будущее") причиной назвала то, что нужно согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, например, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.

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Темы: ПорошенкоАнтикоррупционная прокуратура
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