NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ

Пентагон працює над планом, за яким США нададуть Україні розвідувальні дані в реальному часі, зокрема зображення руху російських військ – дані, які могли б допомогти Україні швидше зреагувати на можливе вторгнення Росії.

Джерело: високопосадовці адміністрації Джо Байдена у The New York Times

Деталі: Джерела NYT говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мали права публічно повідомляти про плани.

За словами чиновників, список ідей, який розробляється в Пентагоні, Держдепартаменті та Білому домі, включає перенаправлення в Україну гелікоптерів та іншої військової техніки, яка колись була виділена для афганських військових. Штати та Британія направили деяких експертів для підтримки оборони на випадок, якщо Путін завдасть кіберудару по Україні.

Але, як заявили два американські чиновники, пропозиція Пентагону щодо "дієвої" розвідки потенційно більш значуща. Дані будуть включати зображення руху російських військ для перетину кордону. Як повідомляється, така інформація, якщо її вчасно поширити, може дати змогу українським військовим відбити атаку.

Евелін Фаркас – колишній помічник заступника міністра оборони США по Росії, Україні та Євразії - сказала, що "основне, що ми можемо зробити, — це оперативні розвіддані в реальному часі, які повідомляють: "Росіяни перетинають берму".

NYT пише, що адміністрація Байдена визнала, наскільки важливою є поінформованість в режимі реального часу для українського уряду. Представник, поінформований про дії адміністрації Байдена, сказав, що американські спецслужби вже надають Києву доступ до більшої кількості матеріалів, ніж до нарощування російських військових.

Як повідомляється, американські чиновники визнають, що одна з потенційних проблем із наданням оперативної розвідувальної інформації полягає в тому, що це може змусити Україну завдати удару першою — сценарій, який, на думку західних чиновників, намагався продати Володимир Путін російській громадськості.

Що передувало: 19 грудня стало відомо, що, за словами високопоставленого американського чиновника, США мають близько 4 тижнів, щоб запобігти новому вторгненню Росії в Україну.

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