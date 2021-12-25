NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ
Пентагон працює над планом, за яким США нададуть Україні розвідувальні дані в реальному часі, зокрема зображення руху російських військ – дані, які могли б допомогти Україні швидше зреагувати на можливе вторгнення Росії.
Джерело: високопосадовці адміністрації Джо Байдена у The New York Times
Деталі: Джерела NYT говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мали права публічно повідомляти про плани.
За словами чиновників, список ідей, який розробляється в Пентагоні, Держдепартаменті та Білому домі, включає перенаправлення в Україну гелікоптерів та іншої військової техніки, яка колись була виділена для афганських військових. Штати та Британія направили деяких експертів для підтримки оборони на випадок, якщо Путін завдасть кіберудару по Україні.
Але, як заявили два американські чиновники, пропозиція Пентагону щодо "дієвої" розвідки потенційно більш значуща. Дані будуть включати зображення руху російських військ для перетину кордону. Як повідомляється, така інформація, якщо її вчасно поширити, може дати змогу українським військовим відбити атаку.
Евелін Фаркас – колишній помічник заступника міністра оборони США по Росії, Україні та Євразії - сказала, що "основне, що ми можемо зробити, — це оперативні розвіддані в реальному часі, які повідомляють: "Росіяни перетинають берму".
NYT пише, що адміністрація Байдена визнала, наскільки важливою є поінформованість в режимі реального часу для українського уряду. Представник, поінформований про дії адміністрації Байдена, сказав, що американські спецслужби вже надають Києву доступ до більшої кількості матеріалів, ніж до нарощування російських військових.
Як повідомляється, американські чиновники визнають, що одна з потенційних проблем із наданням оперативної розвідувальної інформації полягає в тому, що це може змусити Україну завдати удару першою — сценарій, який, на думку західних чиновників, намагався продати Володимир Путін російській громадськості.
Що передувало: 19 грудня стало відомо, що, за словами високопоставленого американського чиновника, США мають близько 4 тижнів, щоб запобігти новому вторгненню Росії в Україну.
Передісторія:
- Із кінця жовтня західні ЗМІ повідомляють про загрозу вторгнення РФ в Україні: The Washington Post писало про зосередження військ Politico показало супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів, 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
- Крім того, західна розвідка припускала "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії цієї зими, а українська розвідка розглядає як найбільш імовірний час для військової ескалації кінець січня.
- 7 грудня відбулися переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна, яку здебільшого стосувалися України. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО.
- 17 грудня НАТО отримала від Росії письмові пропозиції про надання "гарантії безпеки" про нерозширення альянсу. Україна теж висунула свої вимоги у відповідь на шантаж Кремля. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не піде на жодні компроміси щодо права України обирати членство в НАТО попри вимоги Росії.
- На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася. У НАТО також не бачать ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.