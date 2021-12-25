NYT: В Пентагоне думают предоставить Украине оперативные разведданные о войсках РФ

Пентагон работает над планом, по которому США предоставят Украине разведывательные данные в реальном времени, в частности, изображения движения российских войск – данные, которые могли бы помочь Украине быстрее среагировать на возможное вторжение России.

Источник: чиновники администрации Джо Байдена в The New York Times

Детали: Источники NYT говорили на условиях анонимности, поскольку они не имели права публично сообщать о планах.

По словам чиновников, список идей, разрабатываемый в Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме, включает перенаправление в Украину вертолетов и другой военной техники, которая когда-то была выделена для афганских военных. Штаты и Британия направили некоторых экспертов для поддержки обороны на случай, если Путин нанесет киберудар по Украине.

Но, как заявили два американских чиновника, предложение Пентагона по поводу "действенной" разведки потенциально более значимо. Данные будут включать изображения движения российских войск для пересечения границы. Как сообщается, такая информация, если ее вовремя распространить, может позволить украинским военным отразить атаку.

Эвелин Фаркас – бывший помощник замминистра обороны США по России, Украине и Евразии - сказала, что "основное, что мы можем сделать, это оперативные разведданные в реальном времени, сообщающие: "Россияне пересекают берму".

NYT пишет, что администрация Байдена признала, насколько важна информированность в режиме реального времени для украинского правительства. Представитель, проинформированный о действиях администрации Байдена, сказал, что американские спецслужбы уже предоставляют Киеву доступ к большему количеству материалов, нежели до наращивания российских военных.

Как сообщается, американские чиновники признают, что одна из потенциальных проблем с предоставлением оперативной разведывательной информации состоит в том, что это может заставить Украину нанести удар первой — сценарий, который, по мнению западных чиновников, пытался продать Владимир Путин российской общественности.

Что предшествовало: 19 декабря стало известно, что, по словам высокопоставленного американского чиновника, у США есть около 4 недель, чтобы предотвратить новое вторжение России в Украину.

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