Головні новини неділі та ночі: вимоги Росії до США і НАТО, Азовське море

Путін сказав, що робитиме, якщо США та НАТО не виконають вимог РФ; The Washington Post припускає, що атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – актуальні новини 26 грудня і ночі.

Про вимоги Росії

Президент Росії Владімір Путін попередив Захід, що реакція Москви на розширення НАТО "може бути різною".

Москва впевнена, що Росія наражається на серйозну небезпеку через інтеграцію України з НАТО.

Про Азовське море

Азовське море є регіоном можливого збройного конфлікту між Росією та Україною.

Розвідка США попереджає, що Росія планує масований та багатовимірний військовий наступ на Україну за участю 175 тисяч своїх військових.

Про інші важливі новини

Берлін має більші сумніви, ніж Вашингтон, що Росія дійсно має намір напасти на Україну.

Міноборони видало наказ з переліком понад 100 професій, що зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пояснив, що не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію.

У Міноборони пояснили, що вагітним і жінкам із малолітніми дітьми також потрібно стати на військовий облік, якщо вони є представницями певних професій.

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжуватиме проводити антиросійську політику, то Україну необхідно буде приєднати до Росії.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Франція.