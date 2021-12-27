Главные новости воскресенья и ночи: требования России к США и НАТО, Азовское море

Путин сказал, что будет делать, если США и НАТО не выполнят требования РФ; The Washington Post предполагает, что атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря – актуальые новости 26 декабря и ночи.

О требованиях России

Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что реакция Москвы на расширение НАТО "может быть разной".

Москва уверена, что Россия подвергается серьезной опасности из-за интеграции Украины с НАТО.

Об Азовском море

Азовское море является регионом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Разведка США предупреждает, что Россия планирует массированное и многомерное военное наступление на Украину с участием 175 тысяч своих военных.

О других важных новостях

Берлин больше сомневается, чем Вашингтон, что Россия действительно намерена напасть на Украину.

Минобороны издало приказ с перечнем более 100 профессий, что обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный пояснил, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Франция.

В Минобороны объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироссийскую политику, то Украину нужно будет присоединить к России.