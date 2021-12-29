AP: США залишать свій авіаносець в Середземному морі через російські війська біля України
Міністр оборони США Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС США – це авіаносець USS Harry S. Truman і кораблі, які його супроводжують - залишитися в акваторії Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід, через занепокоєння щодо концентрації російських військ біля України.
Джерело: представник Пентагону в AP
Деталі: Як повідомляється, зміна в розкладі USS Harry S. Truman і кораблів відображає необхідність постійної присутності в Європі. Як сказав чиновник, це необхідно для того, щоб заспокоїти союзників і партнерів США в регіоні.
Ударна група Harry S. Truman включає п'ять американських кораблів — крейсер USS San Jacinto і есмінці USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely і USS Jason Dunham. Також з ними знаходиться фрегат Королівського ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.
Harry S. Truman покинув порт Норфолк, штат Вірджинія, 1 грудня і увійшов у Середземне море 14 грудня. Планувалося, що він продовжить рух у районі Перської затоки.
Що передувало: 19 грудня стало відомо, що, за словами високопоставленого американського чиновника, США мають близько 4 тижнів, щоб запобігти новому вторгненню Росії в Україну.
Передісторія:
- Із кінця жовтня західні ЗМІ повідомляють про загрозу вторгнення РФ в Україні: The Washington Post писало про зосередження військ Politico показало супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів, 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
- Крім того, західна розвідка припускала "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії цієї зими, а українська розвідка розглядає як найбільш імовірний час для військової ескалації кінець січня.
- 7 грудня відбулися переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна, яку здебільшого стосувалися України. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО.
- 17 грудня НАТО отримала від Росії письмові пропозиції про надання "гарантії безпеки" про нерозширення альянсу. Україна теж висунула свої вимоги у відповідь на шантаж Кремля. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не піде на жодні компроміси щодо права України обирати членство в НАТО попри вимоги Росії.
- На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася. У НАТО також не бачать ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.