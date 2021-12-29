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AP: США залишать свій авіаносець в Середземному морі через російські війська біля України

Середа, 29 грудня 2021, 03:23
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС США – це авіаносець USS Harry S. Truman і кораблі, які його супроводжують - залишитися в акваторії Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід, через занепокоєння щодо концентрації російських військ біля України.

Джерело: представник Пентагону в AP

Деталі: Як повідомляється, зміна в розкладі USS Harry S. Truman і кораблів  відображає необхідність постійної присутності в Європі. Як сказав чиновник, це необхідно для того, щоб заспокоїти союзників і партнерів США в регіоні.

Ударна група Harry S. Truman  включає п'ять американських кораблів — крейсер USS San Jacinto і есмінці USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely і USS Jason Dunham. Також з ними знаходиться фрегат Королівського ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.

Harry S. Truman  покинув порт Норфолк, штат Вірджинія, 1 грудня і увійшов у Середземне море 14 грудня. Планувалося, що він продовжить рух у районі Перської затоки.

Що передувало:  19 грудня стало відомо, що, за словами високопоставленого американського чиновника, США мають близько 4 тижнів, щоб запобігти новому вторгненню Росії в Україну.

Передісторія:

Теми: СШАвійнаРосія


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