AP: США оставят свой авианосец в Средиземном море из-за российских войск возле Украины

Министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе ВМС США – это авианосец USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли - остаться в акватории Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток, из-за беспокойства относительно концентрации российских войск возле Украины.

Источник: представитель Пентагона в AP

Детали: Как сообщается, изменение в расписании USS Harry S. Truman и кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Как сказал чиновник, это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.

Ударная группа Harry S. Truman включает пять американских кораблей — крейсер USS San Jacinto и эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевского ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.

Harry S. Truman покинул порт Норфолк, штат Вирджиния, 1 декабря и вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что он продолжит движение в районе Персидского залива.

Что предшествовало: 19 декабря стало известно, что, по словам высокопоставленного американского чиновника, у США есть около 4 недель, чтобы предотвратить новое вторжение России в Украину.

Предыстория: