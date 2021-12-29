AP: США оставят свой авианосец в Средиземном море из-за российских войск возле Украины
Министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе ВМС США – это авианосец USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли - остаться в акватории Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток, из-за беспокойства относительно концентрации российских войск возле Украины.
Источник: представитель Пентагона в AP
Детали: Как сообщается, изменение в расписании USS Harry S. Truman и кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе. Как сказал чиновник, это необходимо, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.
Ударная группа Harry S. Truman включает пять американских кораблей — крейсер USS San Jacinto и эсминцы USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевского ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.
Harry S. Truman покинул порт Норфолк, штат Вирджиния, 1 декабря и вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что он продолжит движение в районе Персидского залива.
Что предшествовало: 19 декабря стало известно, что, по словам высокопоставленного американского чиновника, у США есть около 4 недель, чтобы предотвратить новое вторжение России в Украину.
Предыстория:
- С конца октября западные СМИ сообщают об угрозе вторжения РФ в Украине: The Washington Post писало о сосредоточении войск, а Politico показало спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видны размещения техники у границ, 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение обнародовало New York Times.
- Кроме того, западная разведка предполагала "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России этой зимой, а украинская разведка рассматривает как наиболее вероятное время для военной эскалации в конце января.
- 7 декабря состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, в основном касающиеся Украины. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО.
- 17 декабря НАТО получила от России письменные предложения о предоставлении "гарантий безопасности" о нерасширении альянса. Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на шантаж Кремля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по поводу права Украины стать членом в НАТО, несмотря на требования России.
- По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось. В НАТО также не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.