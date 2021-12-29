Новини 29 грудня: переговори США та Росії, обшуки у членів "Євросолідарності"

Байден і Путін поговорять телефоном у четвер; у членів "Євросолідарності" провели обшуки у справі проти Порошенка — актуальні новини 29 грудня.

Про переговори США та РФ

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним у четвер вдень, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Адміністрація Байдена продовжує вести широкі дипломатичні перемовини з європейськими союзниками та партнерами, консультуючись та координуючи загальний підхід у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною.

Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України. Він зазначив, що переговори щодо ситуації мають сенс лише за активної участі ЄС, оскільки переговори торкаються майбутнього всього європейського континенту.

Про "Євросолідарність" та обшуки

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

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