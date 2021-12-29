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Новини 29 грудня: переговори США та Росії, обшуки у членів "Євросолідарності"

Середа, 29 грудня 2021, 19:53
Новини 29 грудня: переговори США та Росії, обшуки у членів Євросолідарності
Джо Байден. фото: getty images

Байден і Путін поговорять телефоном у четвер; у членів "Євросолідарності" провели обшуки у справі проти Порошенка — актуальні новини 29 грудня.

Про переговори США та РФ

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним у четвер вдень, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією. 

Адміністрація Байдена продовжує вести широкі дипломатичні перемовини з європейськими союзниками та партнерами, консультуючись та координуючи загальний підхід у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною.

Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України. Він зазначив, що переговори щодо ситуації мають сенс лише за активної участі ЄС, оскільки переговори торкаються майбутнього всього європейського континенту.

Про "Євросолідарність" та обшуки

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

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Про інші важливі новини

В Україні судитимуть очільників окупаційної адміністрації РФ в українській АР Крим та місті Севастополі. Правоохоронці не називають прізвищ, водночас за даними джерела УП, йдеться про Аксьонова, Константинова, Поклонську та інших.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Кабінет міністрів на засіданні в середу ухвалив постанови, які прирівняли до паперових та пластикових документів цифрові водійські посвідчення, техпаспорти та студентські квитки.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про спільні військові навчання в Білорусі на початку 2022 року.

Сполучені Штати через своє посольство в Україні закликають членів комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи і зробити вибір.

За добу 28 грудня в Україні зафіксували 5 454 нових випадки COVID-19 і 307 летальних випадки, госпіталізували 1 153 людей, одужало 12 352 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 131 129 людей.

Українська правда

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Теми: ПутінБайденЄвропейська солідарністьПорошенко
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