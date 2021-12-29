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Новости 29 декабря: переговоры США и России, обыски у членов "Евросолидарности"

Среда, 29 декабря 2021, 20:53
Джо Байден. Фото: getty images

Байден и Путин поговорят по телефону в четверг; у членов "Евросолидарности" провели обыски по делу против Порошенко - актуальные новости 29 декабря.

О переговорах США и РФ

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг днем, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Администрация Байдена продолжает вести широкие дипломатические переговоры с европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на военное наращивание России на границе с Украиной.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает, что ЕС должен играть активную роль в будущих переговорах между США и Россией по безопасности вокруг Украины. Он отметил, что переговоры по ситуации имеют смысл только при активном участии ЕС, поскольку переговоры затрагивают будущее всего европейского континента.

О "Евросолидарности" и обысках

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что в среду утром правоохранители провели ряд обысков у ряда членов партии в рамках дела о закупке угля у ОРДЛО.

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Соединенные Штаты через свое посольство в Украине призывают членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и сделать выбор.

За сутки 28 декабря в Украине зафиксировали 5 454 новых случая COVID-19 и 307 летальных случаев, госпитализировали 1 153 человека, выздоровели 12 352 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 131 129 человек.

Украинская правда
Темы: ПутинБайденЕвропейская солидарностьПорошенко
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