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Новости 29 декабря: переговоры США и России, обыски у членов "Евросолидарности"

Среда, 29 декабря 2021, 19:53
Новости 29 декабря: переговоры США и России, обыски у членов Евросолидарности
Джо Байден. Фото: getty images

Байден и Путин поговорят по телефону в четверг; у членов "Евросолидарности" провели обыски по делу против Порошенко - актуальные новости 29 декабря.

О переговорах США и РФ

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг днем, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Администрация Байдена продолжает вести широкие дипломатические переговоры с европейскими союзниками и партнерами, консультируясь и координируя общий подход в ответ на военное наращивание России на границе с Украиной.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает, что ЕС должен играть активную роль в будущих переговорах между США и Россией по безопасности вокруг Украины. Он отметил, что переговоры по ситуации имеют смысл только при активном участии ЕС, поскольку переговоры затрагивают будущее всего европейского континента.

О "Евросолидарности" и обысках

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что в среду утром правоохранители провели ряд обысков у ряда членов партии в рамках дела о закупке угля у ОРДЛО.

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В Украине будут судить главы оккупационной администрации РФ в украинской АР Крым и Севастополе. Правоохранители не называют фамилии, в то же время, по данным источника УП, речь идет об Аксенове, Константинове, Поклонске и других.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (17,5% всех опрошенных или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Кабинет министров на заседании в среду принял постановления, приравнявшие к бумажным и пластиковым документам цифровые водительские удостоверения, техпаспорта и студенческие билеты.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о совместных военных учениях в Беларуси в начале 2022 года.

Соединенные Штаты через свое посольство в Украине призывают членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и сделать выбор.

За сутки 28 декабря в Украине зафиксировали 5 454 новых случая COVID-19 и 307 летальных случаев, госпитализировали 1 153 человека, выздоровели 12 352 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 131 129 человек.

Украинская правда

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Темы: ПутинБайденЕвропейская солидарностьПорошенко
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