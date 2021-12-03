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В Іспанії та 5-ти штатах США виявили перші випадки "омікрону"

П'ятниця, 3 грудня 2021, 05:19
В Іспанії та 5-ти штатах США виявили перші випадки омікрону
фото: Getty Images

В Іспанії, а також у штатах США – Нью-Йорку, Каліфорнії, Колорадо, Міннесоті та на Гаваях – виявили перші випадки штаму "омікрон".

Джерело: Reuters

Деталі: Регіональна влада Мадрида заявила в четвер, що виявила перший в Іспанії випадок варіанту Omicron у вакцинованої людини, яка не подорожувала до країн ризику. А також вивчає два схожих випадки.

62-річний чоловік у Мадриді, у якого з 29 листопада проявились легкі симптоми, перебуває на ізоляції вдома, а особи, з якими він контактував, перебувають на карантині.

У кількох інших випадках особи теж мали лише легкі симптоми і не подорожували до країн ризику.

Також у п’яти штатах США виявили випадки "омікрону".

Зокрема, у Нью-Йорку підтвердили 5 випадків зараження варіантом коронавірусу Omicron.

Каліфорнія, Колорадо та Міннесота теж виявили випадки зараження "омікроном" серед пацієнтів, які були повністю вакциновані та мали легкі симптоми, тоді як Гаваї повідомили про випадок з невакцинованою людиною, яка мала помірні симптоми.

Гаваї у четвер також підтвердили випадок зараження в людини, яка раніше перехворіла коронавірусом.

Нагадаємо: На материковій території Франції підтведили перший випадок зараження штамом "Омікрон".

Президент Штатів Джо Байден у четвер представив новий план протистояння COVID-19 у зв’язку з появою і поширенням нового штаму "омікрон".

Теми: коронавірусІспаніяСШАОмікрон
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