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Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

П'ятниця, 3 грудня 2021, 07:21
фото: штаб ООС

Упродовж доби 2 грудня з боку російських найманців зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Катеринівки, що на Луганщині, обстріли здійснювали з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Нагадаємо: 1 грудня в зоні операції об’єднаних сил поблизу Новотроїцького від ворожої кулі загинув 21-річний солдат Валерій Геровкін із Краматорська.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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