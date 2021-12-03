Оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ

За сутки 2 декабря со стороны российских наемников зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкиного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки русские наемники применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки, что на Луганщине, обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска наемники обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Напомним: 1 декабря в зоне операции объединенных сил вблизи Новотроицкого от вражеской пули погиб 21-летний солдат Валерий Геровкин из Краматорска.