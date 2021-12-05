Головні новини суботи і ночі: план Росії з захоплення України, розмова Байдена і Путіна

За даними ЗМІ, Росія розглядає план захопити дві третини території України; 7 грудня Байден обговорюватиме з Путіним Україну – актуальні новини 4 грудня.

Про Росію

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Джерела в НАТО розглядають атаку у три етапи:

Південь Північний схід Київ

Видання зазначає, що кожна фаза може стати останньою в операції, залежно від реакції Заходу на вторгнення.

Про розмову між Байденом і Путіним

Білий дім підтвердив, що 7 грудня між президентом США Джо Байденом і Росії Володимиром Путіним відбудеться розмова по відеодзвінку, яка зокрема стосуватиметься військової діяльності РФ на кордоні України.

Раніше Байден заявив, що чекає на "довгу дискусію" з Путіним. У Кремлі заявили, що президенти США та Росії "самі визначать необхідний для розмови час".

Про інші важливі новини

За даними низки російських медіа, лайнер Airbus, який летів у Москву, ледве зміг уникнути зіткнення з військовим літаком США. Інцидент стався над Чорним морем поблизу окупованого Криму.

Мінськ заявив, що 4 грудня українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі. На кордоні з Білоруссю українські бійці проводять навчання з використанням авіації та безпілотників, але жодного порушення держкордону вони не здійснювали.

Спікер президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара виступає проти загострення напруженості між Росією та Україною, тому готова надати майданчик для діалогу та сприяти йому.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що у разі продовження санкційного тиску країна може втратити державність.

Турецька поліція виявила і знешкодила бомбу під автомобілем турецького офіцера, призначеного для роботи на заході за участі президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявляє, що найближчим часом Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.