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У Туреччині стався землетрус

Понеділок, 6 грудня 2021, 06:48
У Туреччині стався землетрус
фото: Getty Images

У південно-східній турецькій провінції Ван стався землетрус магнітудою 4,9.

Джерело: Anadolu Agency

Деталі: Згідно з інформацією Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 7,62 км.

Губернатор провінції та в.о. голови муніципалітету Вана Мехмет Емін Більмез повідомив, що, за попередніми даними, жертв та руйнувань немає.

Співробітники AFAD, жандармерія і групи екстреної служби проводять необхідні роботи на місцях.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччина
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