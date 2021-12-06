На Київщині поліцейського підозрюють у смертельній ДТП: свідки кажуть, що був п’яний

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з начальників сектору поліції Вишгородського районного управління, який скоїв смертельну ДТП на в’їзді до села Нові Петрівці.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "За попередньою інформацією, 4 грудня приблизно о 23:00 поліцейський за кермом автомобіля на повному ходу зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-Таврія", який стояв на перехресті та очікував на зелене світло світлофора.

У результаті аварії 23-річний пасажир "ЗАЗ-Таврія" загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка були госпіталізовані. Згодом від отриманих травм пасажирка померла, водій "ЗАЗ-Таврія" отримав численні забої, нині перебуває в лікарні".

Деталі: За словами свідків, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп’яніння і відмовився проходити тестування.

Йому призначили судово-токсикологічну експертизу.

ДБР затримало поліцейського на місці події.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцейський підозрюється у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч.4 ст 2861 ККУ).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.