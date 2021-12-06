В Киевской области полицейского подозревают в смертельном ДТП: свидетели говорят, что был пьян

Работники ГБР сообщили о подозрении одному из начальников сектора полиции Вышгородского районного управления, совершившему смертельное ДТП на въезде в село Новые Петровцы.

Источник: прессслужба ГБР

Дословно: "По предварительной информации, 4 декабря примерно в 23:00 полицейский за рулем автомобиля на полном ходу столкнулся с автомобилем "ЗАЗ-Таврия", который стоял на перекрестке и ожидал зеленого света светофора.

В результате аварии 23-летний пассажир "ЗАЗ-Таврия" погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы. Впоследствии от полученных травм пассажирка скончалась, водитель "ЗАЗ-Таврия" получил многочисленные ушибы и сейчас находится в больнице".

Детали: По словам свидетелей, полицейский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и отказался проходить тестирование.

Ему назначили судебно-токсикологическую экспертизу.

ГБР задержало полицейского на месте происшествия.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Полицейский подозревается в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч.4 ст. 2861 ККУ).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.