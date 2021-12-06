Поліція шукає вибухівку в усіх школах Харкова
Понеділок, 6 грудня 2021, 16:34
Поліцейські перевіряють всі школи Харкова на наявність вибухівки через дзвінок про мінування.
Джерело: пресслужба поліції Харківщини
Деталі: Близько 11:15 до поліції надійшло повідомлення про мінування шести шкіл Харкова.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції.
За розпорядженням начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області вибухотехніки перевіряють всі школи на наявність вибухівки.
Українська правда