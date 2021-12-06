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Поліція шукає вибухівку в усіх школах Харкова

Понеділок, 6 грудня 2021, 15:34
Поліція шукає вибухівку в усіх школах Харкова
Ілюстративне фото "Радіо Свобода"

Поліцейські перевіряють всі школи Харкова на наявність вибухівки через дзвінок про мінування.

Джерело: пресслужба поліції Харківщини

Деталі: Близько 11:15 до поліції надійшло повідомлення про мінування шести шкіл Харкова.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління поліції. 

За розпорядженням начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області вибухотехніки перевіряють всі школи на наявність вибухівки.

Українська правда

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Теми: Харківполіціядіти
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